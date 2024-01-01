В Перми под Транссибом прорыли уникальный тоннель Движение по нему планируется открыть до конца года Поделиться Твитнуть

В четверг, 26 сентября, завершена сквозная проходка одного из направлений тоннеля под Транссибирской магистралью на ул. Вишерской в Перми, об этом в своём телеграмм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Уникальность этого объекта в том, что это самый протяженный тоннель в России, который построен по этой технологии и проходит под действующими железнодорожными путями. Его длина 87 метров. Составы здесь проходят каждые 6 минут. Важно, что удалось организовать работы так, чтобы движение поездов не останавливалось», — написал глава региона.

По данным краевого министерства транспорта, в 2024 году планируется открыть движение автомобилей по первой части тоннеля. В 2025 году будет завершено строительство второй половины, что создаст возможность двухполосного движения в обоих направлениях.

На данный момент завершается перенастройка инженерных сетей, в том числе газовых и электрических. Подрядчик работает над обустройством подходов со стороны ул. Дзержинского.

После завершения строительных работ у жителей появятся два отдельных тоннеля, которые обеспечат прямой проезд с ул. Строителей на ул. Дзержинского без необходимости останавливаться для пропуска трамваев или встречных автомобилей — теперь все движения будут разделены по отдельным полосам.

Эта новая транспортная развязка улучшит транспортную доступность микрорайонов ДКЖ и Парковый. Также проект соединит Дзержинский район с центром Перми.

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