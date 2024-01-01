В Коми округе простятся с участником спецоперации Михаилом Дружининым Панихида состоится 28 сентября Поделиться Твитнуть

Фото: личная страница главы Кочевского округа Александра Юркина

Как сообщил сегодня глава Кочёвского муниципального округа Александр Юркин, гражданская панихида и прощание с Михаилом Дружининым состоятся 28 сентября.

«Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким ветерана боевых действий, участника специальной военной операции, жителя деревни Пыстогово Дружинина Михаила Алексеевича, умершего 24 сентября», — разместил сообщение на своей странице в ВК глава Кочёвского муниципального округа Александр Юркин.

Он сообщил, что гражданская панихида и прощание с Михаилом состоятся 28 сентября с 12.00 до 13.00 по адресу: д. Палькояг, ул. Молодёжная, 3.

Сегодня, 26 сентября, в Коми округе в селе Юрла прошли похороны 41-летнего жителя Юрлинского округа Анатолия Ванькова.

Также сегодня Александр Юркин сообщал о гибели на СВО 37-летнего жителя села Кочёво Юрия Сбоева. Дата прощания с ним пока неизвестна.

Всего, по данным местного издания «Парма-новости», в зоне СВО погибли 193 уроженца Коми округа.





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