В Коми округе простятся с участником спецоперации Михаилом Дружининым
Панихида состоится 28 сентября
Как сообщил сегодня глава Кочёвского муниципального округа Александр Юркин, гражданская панихида и прощание с Михаилом Дружининым состоятся 28 сентября.
«Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким ветерана боевых действий, участника специальной военной операции, жителя деревни Пыстогово Дружинина Михаила Алексеевича, умершего 24 сентября», — разместил сообщение на своей странице в ВК глава Кочёвского муниципального округа Александр Юркин.
Он сообщил, что гражданская панихида и прощание с Михаилом состоятся 28 сентября с 12.00 до 13.00 по адресу: д. Палькояг, ул. Молодёжная, 3.
Сегодня, 26 сентября, в Коми округе в селе Юрла прошли похороны 41-летнего жителя Юрлинского округа Анатолия Ванькова.
Также сегодня Александр Юркин сообщал о гибели на СВО 37-летнего жителя села Кочёво Юрия Сбоева. Дата прощания с ним пока неизвестна.
Всего, по данным местного издания «Парма-новости», в зоне СВО погибли 193 уроженца Коми округа.
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