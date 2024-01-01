На СВО погиб 37-летний житель Коми округа Юрий Сбоев Об этом сообщил глава Кочевского округа Александр Юркин Поделиться Твитнуть

Юрий Сбоев погиб еще 4 июня. Фото: личная страничка в ВК Александра Юркина

О смерти жителя села Кочево Коми округа Юрия Сбоева в ходе спецоперации сообщил сегодня, 26 сентября, глава Кочевского муниципального округа Александр Юркин.

Юрию было всего 37 лет. Погиб он, по данным главы, еще 4 июня. Глава принес свои соболезнования родным и близким погибшего.

«О том, когда состоится прощание с Юрием, сообщу дополнительно», — написал на своей страничке в ВК Александр Юркин.

Под постом жители района приносят свои соболезнования: «Юра, Юра, такой мальчишка был. Царствие небесное!», «Пусть земля будет пухом, таким был весёлым одноклассником!», «Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память»

По подсчетам окружной газеты «Парма-Новости», 193 уроженца Коми округа погибли на фронте.

Сегодня, 26 сентября, в селе Юрла прошли похороны 41-летнего жителя Юрлинского округа Анатолия Ванькова.

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