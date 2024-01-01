Названы центральные темы Пермского инженерно-промышленного форума Поделиться Твитнуть

С 27 по 29 ноября в краевом центре пройдет Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ) — крупнейшее событие отрасли в регионе. Мероприятие в «Пермь Экспо» соберёт более 3000 профессионалов из крупных и средних промышленных компаний России, а также представителей бизнеса из Ближнего и Дальнего Востока. Об этом сообщили в региональном минпромторге.

Одной из ключевых тем ПИПФ 2024 станет молодежная промышленная политика. В рамках заседания Совета директоров промышленных предприятий Пермского края будут представлены успешные практики и инициативы в этой области. Также в ходе форума обсудят вопросы образования и подготовки кадров, проект передовых инженерных школ, развитие профессионалитета, создание инженерных классов в школьной системе и организацию экскурсий на предприятия.

Важной темой дискуссий станет внедрение новых технологий для обеспечения технологической независимости. Участники форума рассмотрят актуализацию технологий импортозамещения, сотрудничество науки с производством и преобразование промышленности с акцентом на повышение производительности труда.

Запланированы мероприятия по вопросам промышленной кооперации, социально-экономического развития территорий и благоустройства промышленных площадок. Также состоится обсуждение патриотического воспитания в контексте 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Полная программа форума будет доступна на официальном сайте ПИПФ.

Пермский инженерно-промышленный форум проводится с 2014 года при поддержке правительства Пермского края и крупных промышленных предприятий региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.