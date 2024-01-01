Алёна Бронникова Строительство Северного обхода Перми власти намерены осуществить за счёт бюджета РФ Стоимость проекта оценивается в 122 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края планируют привлечь федеральное финансирование от Росавтодора на строительство Северного обхода Перми. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник в региональном правительстве.

Согласно опубликованному проекту Адресной инвестиционной программы Прикамья до 2030 года, расходы на реализацию проекта не заложены. Возведение двух из трёх этапов оценивается в 122,3 млрд руб.

В бюджете РФ средства на данные цели пока также не предусмотрены. По данным издания, краевые власти намерены подавать заявку в Росавтодор на финансирование первого и третьего этапов строительства автодороги после 2026 года. В данный момент из федеральной казны в приоритетном порядке финансируются ранее начатые капиталоёмкие проекты.

Напомним, проект включает в себя строительство дороги протяжённостью более 50 км, девяти развязок и моста через Каму, который пройдёт выше КамГЭС по течению. Реализация проекта соединит Западный, Южный и Восточный обходы Перми в кольцевой маршрут, снизит нагрузку на них и действующие мосты через Каму. Завершить работы планировалось к 2031 году.

В начале 2022 года правительство Пермского края, АО «БТС-Мост» и Газпромбанк заключили трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в реализации инвестпроектов в сфере дорог и транспорта с применением механизмов государственно-частного партнёрства на территории региона, в том числе проекта строительства автомобильной дороги «Северный обход Перми».

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