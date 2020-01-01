Северный обход Перми могут построить в формате ГЧП Проект предполагает строительство 50 км дороги, девяти развязок и нового моста через Каму Поделиться Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края, АО «БТС-Мост» и Газпромбанк заключили трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в реализации инвестпроектов в сфере дорог и транспорта с применением механизмов государственно-частного партнёрства (ГЧП) на территории Прикамья, в том числе проекта строительства автомобильной дороги «Северный обход Перми». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, проект включает в себя строительство дороги протяжённостью более 50 км, девяти развязок и моста через реку Каму, который пройдёт выше КамГЭС по течению.

Реализация проекта соединит Западный, Южный и Восточный дорожные обходы Перми в кольцевой маршрут, снизит нагрузку на них и действующие мосты через Каму.

Как отметил губернатор, «в перспективе Северный обход станет частью «Северного широтного коридора», являющегося частью федерального маршрута Северо-Запад — Сибирь».

Глава Прикамья заметил, что в сейчас рассматривается несколько вариантов реализации проекта строительства Северного обхода Перми, при этом формат ГЧП — один из приоритетных.

Как напомнили в пресс-службе кабмина, строительство Северного обхода Перми оценивается в 79 млрд руб.

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