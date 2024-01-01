В Прикамье конкурс на пост главы Верещагинского ГО пройдёт 19 ноября Документы можно подать с 1 октября Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

В Верещагинском городском округе Пермского края депутаты местной думы определились с датой проведения конкурса по отбору кандидатов на пост главы муниципалитета. Он состоится 19 ноября.

По данным телеграм-канала «На местах», все желающие участвовать в конкурсе могут подать документы с 1 октября по 5 ноября.

Отметим, сейчас Верещагинский округ возглавляет 60-летний Сергей Кондратьев, который работает в органах власти с 1999 года. С 2011 года он избирался главой Верещагинского района, а затем городского округа. Срок его полномочий на этом посту истекает в ноябре 2024 года.

Ранее телеграм-канал «На местах» следил за избранием председателей дум в муниципалитетах региона, которое стартовало на прошлой неделе. Последнее обновление произошло в Александровском округе, где депутаты избрали новым председателем думы Владимира Косожихина. На этом посту он сменил Людмилу Белецкую.

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