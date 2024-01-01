В Перми остановлены поиски пропавшего 8-летнего ребёнка Накануне вечером он сел в автобус и пропал Поделиться Твитнуть

Волонтёры объявили о завершении поисков 8-летнего мальчика, который вечером 25 сентября сел в пассажирский автобус и бесследно пропал. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Речь идёт о происшествии, которое случилось около 20 часов в среду. В ночь на 26 сентября волонтёры объявили срочный сбор добровольцев, чтобы начать поиски несовершеннолетнего.

Отмечалось, что в момент пропажи мальчик был в школьной форме с рюкзаком. Ребёнок сел на автобус № 47 на остановке МЖК в микрорайоне Ераничи, и больше его никто не видел. Сообщалось, что поиски сосредоточат в районе ДКЖ.

К утру 26 сентября в поисковом отряде сообщили о прекращении поисков. Мальчика нашли живым, а пермяков попросили снять репосты.

Подробности об обстоятельствах и причинах происшествия не сообщается.

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