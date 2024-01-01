Литр бензина в Пермском крае за неделю подорожал на 7 копеек АИ-98 поднялся в цене на полрубля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 17 по 23 сентября средняя стоимость литра бензина автомобильного выросла на 7 коп., составив 58,60 руб. Такие данные следуют из отчёта Росстата об объёме производства нефтепродуктов.

Цена литра бензина АИ-92 за неделю не изменилась и составляет 53,56 руб. за литр. АИ-95 стоит 58,19 руб. за литр (+1 коп.), АИ-98 — 77,84 руб. (+50 коп.). Средняя цена дизельного топлива поднялась на 3 коп. и равна 67,33 руб. Отметим, что неделей ранее АИ-98 подорожал сразу на 1 руб.

Прикамье остаётся самым дорогим субъектом РФ в Приволжском федеральном округе по цене на топливо — регион лидирует по стоимости всех марок бензина и ДТ, кроме АИ-98.

По данным Росстата, в целом за прошедшую неделю изменение цен на бензин зафиксировано в 64 субъектах Российской Федерации. Более всего выросли цены в Республике Татарстан (+1,1%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в четырёх субъектах Российской Федерации, более всего в Костромской области (-0,8%).

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