На территории Перми дополнительно выделили 20 земельных участков для ИЖС Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В рамках проекта «Земля для стройки» в Перми выделено дополнительно 20 участков общей площадью 15,4 тыс. кв. м для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщает городской департамент земельных отношений. Площадки находятся в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах.

Выбрать участок для строительства можно через сайт Публичной кадастровой карты. Для поиска земли под ИЖС необходимо выбрать категорию «Земля для стройки» и ввести без пробелов запрос 59:*. Чтобы получить информацию об интересующем участке, нужно кликнуть на ссылку «Подать обращение» в информационном окне объекта. Заявка будет направлена специалистам департамента земельных отношений, которые ответят в течение 30 дней.

В ведомстве отметили, что за первое полугодие по проекту «Земля для стройки» в департамент поступило 75 запросов от граждан и юридических лиц. В департаменте также обратили внимание на то, что арендовать или купить понравившийся участок можно исключительно на аукционе.

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