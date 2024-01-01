Алёна Бронникова Пермяки смогут поставить прививку и пройти диспансеризацию в торговом центре Ещё один мобильный пункт вакцинации откроется в «СпешиLove» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 26 сентября откроется ещё один мобильный пункт вакцинации. Как сообщили в краевом минздраве, он заработает на первом этаже ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114). Помимо вакцинации от гриппа, пневмококка и гепатита В, пермяки смогут пройти диспансеризацию.

Мобильный пункт 26 сентября будет работать с 12.00 до 16.00, 27 сентября — с 10.00 до 16.00. А 28 сентября поставить прививку здесь можно будет только с 12.00 до 15.00.

Вакцинацию могут пройти все желающие, достигшие 18 лет. С собой рекомендуется взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед тем как поставить прививку, медики проводят осмотр.

Ранее сообщалось, что в Перми 26 сентября будет работать ещё один мобильный пункт вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции. Он появится в районе Центрального рынка, по ул. Пушкина, 104. Автобус будет стоять рядом с административным зданием с 10.00 до 13.00.

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