Ещё два мобильных пункта вакцинации открываются в Перми Поделиться Твитнуть

В Перми открываются два новых мобильных пункта вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции: в м/р Заостровка и на Центральном рынке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Мобильный пункт в ТЦ «Китай-город» (ул. Пожарная, 18, пункт вакцинации в павильоне) будет работать 25 сентября с 11.00 до 14.00. Пункт на Центральном рынке (ул. Пушкина, 104, автобус рядом с административным зданием) будет функционировать 26 сентября с 10.00 до 13.00.

В Роспотребнадзре напомнили, что свою работу на этой неделе продолжают мобильные пункты у ТЦ «Кит» (ул. Крупской, 79а, автобус рядом с ТЦ)»: 25 и 30 сентября с 11.00 до 16.00 и у ТЦ «Знание» (ул. Крупской, 42, 2 этаж): 24 и 27 сентября с 11.00 до 18.00. В этих пунктах в наличии только вакцина от гриппа.

Врачи напомнили, что сделать прививку в передвижных пунктах могут только лица старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией медики проведут осмотр.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.