Алёна Бронникова В ноябре на фестивале «Союзмультфильм» в Перми пройдёт бесплатный показ мультиков Программа мероприятий запланирована на три дня Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство культуры Пермского края

В Перми 2, 3 и 4 ноября в «Кристалл-центре» пройдёт ежегодный анимационный фестиваль «Союзмультфильм». Все показы мультфильмов и мероприятия будут бесплатными.

Как сообщает организатор фестиваля АНО «Центр развития кинопроизводства», помимо подборки авторской анимации от киностудии «Союзмультфильм», на протяжении трёх дней для гостей будут организованы спектакли, творческие мастер-классы и интерактивные игры с персонажами мультипликационных фильмов.

Детское мероприятие проводится ежегодно в рамках сотрудничества Пермского края с российской анимационной киностудией «Союзмультфильм». По словам организаторов, главная его цель заключается в поддержке традиций семейного досуга и укрепления связей между поколениями. В прошлом году Пермь принимала фестиваль третий раз, события в течение двух дней проходили на площадках ТРК «Планета».

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