Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми в третий раз пройдёт фестиваль «Союзмультфильма» Среди «фишек» программы — парад героев, премьера второго сезона «Нового Простоквашина» и интерактивные спектакли Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство культуры Пермского края

18 и 19 ноября в Перми пройдет анимационный фестиваль «Союзмультфильм» (0 +). Все показы мультфильмов и мероприятия в рамках фестиваля будут бесплатными. Об этом «Новому компаньону» рассказали в Центре развития кинопроизводства.

Главными событиями обоих фестивальных дней будут показы новых мультфильмов, среди которых, например, второй сезон мультсериала «Новое Простоквашино» (0 +), который будет представлен на публике впервые. Кинопоказы разделены на программы в зависимости от целевой аудитории: «Для всех возрастов» (0 +), «Для малышей» (0 +), «Для старшего возраста» (12 +), «Авторская анимация» (6 +) и отдельно — полнометражный мультфильм «Чинк: хвостатый детектив» (6 +), сиквел популярного мультсериала «Тайны Медовой долины».

Во всех программах немало обязательных к просмотру картин, в том числе фильмы — призёры национальных и международных фестивалей, среди которых «Тёплая звезда» (реж. Анна Кузина), «Мой друг — тигр» (реж. Татьяна Киселева), «Виват, мушкетёры!» (реж. Антон Дьяков). В программе авторской анимации будут показаны новые фильмы мастерской Михаила Алдашина, автора «Рождества» — во всех смыслах культового мультфильма.

В программе «Для всех возрастов» и в «Авторской анимации» будет отдельным сеансом представлена история «Союзмультфильма» — студии, основанной ещё в 1936 году.

Кроме кинопоказов фестиваль предполагает множество развлекательных активностей: парад героев, квиз по мотивам мультфильмов, шоу-программа. Будет работать бьюти-бар.

Показы анимации «Союзмультфильма» пройдут 18 ноября с 10:00 до 20:00 и 19 ноября с 10:00 до 18:00.

Кроме того, 18 ноября в 12:00 и 19:00 гости фестиваля смогут посетить интерактивные представления «Мультприключение» с героями студии, а 19 ноября в 11:00 и 16:00 — спектакль «Мировое турне».

В оба фестивальных дня с 10:00 до 19:00 в режиме нон-стоп будут проходить мастер-классы по рисованию на графическом планшете и созданию персонажей с помощью нейросетей, а также уроки по шитью игрушек из фетра, выжиганию на спилах и мастер-класс «Живые открытки».

Впервые площадкой для проведения фестиваля станет ТРК «Планета» и кинотеатр «Синема парк Планета». По словам руководителя Центра развития кинопроизводства Алёны Волковой-Семериковой, необычная локация была выбрана сознательно: «Мы хотим захватить и отдалённые районы тоже. Там по выходным много людей, и пространства там большие, парад героев будет красиво смотреться на балконах».

Посещение всех мероприятий бесплатное, но этом количество мест ограничено вместимостью залов. Для регистрации на события фестиваля необходимо воспользоваться интернет-ссылками: 18 ноября и 19 ноября.

Событие организовано пермским Центром развития кинопроизводства и киностудией «Союзмультфильм» при поддержке Министерства культуры Пермского края. По словам организаторов, главная цель фестиваля — поддержка традиций семейного досуга и укрепление связей между поколениями.

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