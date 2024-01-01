В Перми отремонтировали улицу Куфонина Работы проводились на участке от Подлесной до моста через Мулянку Поделиться Твитнуть

В Дзержинском районе Перми завершился ремонт ул. Куфонина на участке от ул. Подлесной до моста через реку Мулянка. Об этом сообщили в минтрансе Прикамья. В ведомстве напомнили, что работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России.

Подрядчиком выступало ООО ДСК «Магистраль». Строители выполнили фрезеровку старого покрытия, замену бортового камня, отремонтировали колодцы, а также уложили два слоя асфальта: выравнивающий и верхний. Дополнительно были обновлены тротуары и нанесена новая разметка. Площадь ремонта составила около 20 тыс. кв. м.

Специальная комиссия, состоящая из представителей министерства транспорта региона, управления автомобильных дорог и транспорта, сотрудников ГИБДД и общественных контролёров, проверила соответствие выполненных работ государственным стандартам. Дорожная лаборатория подтвердила качество.

В минтрансе напомнили, что на ул. Куфонина расположены важные социальные объекты, в том числе два корпуса школы «Энергополис».

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