В Перми 20 команд посоревнуются на благотворительной спартакиаде Поделиться Твитнуть

фото: Благотворительный фонд «Берегиня»

Благотворительный фонд «Берегиня» совместно с Пермским региональным отделением Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» организует благотворительную спартакиаду для корпоративных команд под названием «Играй-помогай». Мероприятие состоится 27 сентября в СК им. Сухарева.

Спартакиада пройдёт под лозунгом «Спорт и здоровье во имя добра!» и станет частью регионального этапа Всемирных игр победителей — международных соревнований для детей, перенёсших лечение от онкологии. Участие в таких соревнованиях помогает детям адаптироваться к обычной жизни, повысить уверенность в себе и завести новых друзей.

Участие в спартакиаде «Играй-помогай» подтвердили 20 корпоративных команд, которые будут состязаться в пяти видах спорта: мини-футболе, настольном теннисе, баскетболе, перетягивании каната и веселых стартах. Все участники получат возможность посоревноваться друг с другом и насладиться атмосферой дружеского спортивного праздника.

«Мы убеждены, что спорт способен объединять людей, вдохновлять на благие дела и помогать нашим подопечным детям возвращаться к полноценной жизни, — отметила директор фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева. — Спартакиада — прекрасная возможность для компаний и сотрудников проявить свою социальную ответственность и внести вклад в благородное дело поддержки тяжелобольных детей, а также сплотиться в самый дружный коллектив!»

«Мы твёрдо верим, что спорт обладает удивительной силой объединять людей, вдохновлять на добрые поступки и поддерживать тех, кто в этом нуждается, — добавляет председатель Пермского реготделения «Опоры России» Ирина Южанинова. — Наша спартакиада станет мероприятием, где у каждого будет шанс проявить свою социальную ответственность и существенно помочь детям, столкнувшимся с серьёзными заболеваниями».

Напомним, фонд «Берегиня» совместно с благотворительной организацией «Солнечный круг» ежегодно проводит большое спортивное мероприятие — забег «На одном дыхании». Минувшей весной в нём приняли участие порядка тысячи бегунов, а итоговый сбор составил 1 млн 250 тыс. руб. Фонд «Берегиня» продолжает свою работу по привлечению внимания общественности к проблемам детской онкологии и сбору средств на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей.





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