Рекламу ювелирного магазина в Перми могут признать противозаконной Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми специалисты УФАС обнаружили подозрительную рекламу магазина Sunlight, которая была размещена на стеклянных витринах. Магазин находится в ТЦ «Айсберг» (ул. Попова, 16).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, антимонопольщиков привлекла информация, содержащаяся в рекламных наклейках. В тексте среди прочего указано: «Ювелирный бренд № 1 в России».

В УФАС напоминают, что, согласно законодательству, использование в рекламе слов «лучший», «первый», «номер один» возможно только в том случае, если указан конкретный критерий сравнения, имеющий объективное подтверждение.

Реклама ювелирного бутика содержит утверждение «Ювелирный бренд № 1 в России», однако не уточняет критерии, на основе которых сделано такое сравнение, а также не приводит объективных доказательств этому заявлению. Следовательно, данная реклама может быть расценена как нарушающая закон.

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы инициировало рассмотрение дела в отношении компании «Солнечный свет». Если вина рекламодателя будет установлена, ему может быть назначен штраф от 100 до 500 тыс. руб.

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