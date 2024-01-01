Судебные приставы в Прикамье отыскали автомобиль должника в куче чернозёма Поделиться Твитнуть

Несмотря на тщательную маскировку, прикамские судебные приставы достали машину должника буквально из-под земли и арестовали транспортное средство.

Как рассказали в пресс-службе ГУФССП по региону, в отделении судебных приставов Краснокамска в отношении местного жителя находилось исполнительное производство. По решению суда приставы должны были изъять заложенное имущество — автомобиль MITSUBISHI SPACE STAR, чтобы передать его на реализацию и погасить тем самым долг владельца по кредитам на сумму более 160 тыс. руб.

Должнику сообщили, что он обязан передать машину сотрудникам ФССП, но должник проигнорировал требование.

В ходе разыскных мероприятий на территории, прилегающей к дому краснокамца, судебный пристав обратил внимание на огромную кучу чернозёма, показавшуюся ему подозрительной. Раскидав землю, сотрудник ведомства обнаружил в ней искомое транспортное средство. Машина была арестована. Если в ближайшее время её находчивый владелец не погасит долг перед банком, имущество продадут.

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