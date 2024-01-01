Прокуратура нашла нарушения при проведении капремонта домов в Перми Поделиться Твитнуть

Прокуратура Кировского района Перми, проведя проверку соблюдения требований законодательства при проведении капремонта многоквартирных жилых домов, выявила ряд нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В частности, установлено, что Фонд капитального ремонта не организовал надлежащий контроль проведения подрядной организацией работ по ремонту крыши жилого дома по ул. Полтавской, вследствие чего сроки выполнения работ оказались сорваны.

Аналогичные нарушения выявлены и при проведении капремонта многоквартирного дома по ул. Химградской. Управляющая организация не проконтролировала исполнение подрядчиком условий договора, и также появились риски невыполнения запланированных работ в установленный срок.

По итогам проверки руководителям организаций, выступающих заказчиками ремонтных работ, внесены представления. Фактическое устранение нарушений прокуратура взяла на контроль.





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