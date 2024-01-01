В Индустриальном районе Перми постепенно начали подключать электричество Без света по-прежнему остаются десятки людей Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Как сообщили в пресс-службе «Россети Урал», энергетики восстановили электричество в городе.

«В 21:17 часов энергоснабжение Индустриального района было восстановлено. Отключение было в 20-04 часов», — рассказали энергетики.

В то же время читатели «Нового компаньона» отмечают, что свет дали далеко не всем, и часть жителей Индустриального района по-прежнему сидят без света.

Мэр Перми Эдуард Соснин также подтвердил, что электричество дошло не до всех жителей.

«Сейчас электричество подано в 80% домов, на ряде трансформаторных подстанций необходимо провести переподключение — энергетики в течение часа проведут все необходимые работы в оставшихся домах. Специалисты ПАО «Т Плюс» также привлечены к работам, их аварийная служба проводит работы на тепловых пунктах для запусков насосов отопления», — пояснил чиновник.

Напомним, сегодня вечером из-за «технологического нарушения в распределительной сети» без света остался практически весь Индустриальный район Перми, причём электроэнергии не было не только в жилых домах, но и на улицах, не работали светофоры. Жители некоторых домов застряли в лифте и провели там почти час.

После того, как от пермяков стала поступать информация о массовом отключении электричества, в пресс-службе краевого минздрава сообщили, что городская клиническая больница им. Тверье и краевая детская клиническая больница находятся на резервном питании, а все пациенты продолжают получать медицинскую помощь в полном объёме. Это же сообщалось и в отношении онкоцентра.

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