Почта России выпустила открытки с пермской ротондой Карточки изготовили к 200-летнему юбилею архитектурного сооружения Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба регионального управления Почты России в Пермском крае

Сегодня, 24 сентября, пермская ротонда, которая расположена в парке им. Горького отмечает своё 200-летие. К юбилею знакового для Перми объекта Почта России выпустила тематическую открытку.

Ротонда стала сюжетом почтовых карточек в серии «С наилучшими пожеланиями из Перми!», которая выпускается с 2019 года.

На лицевой стороне открытки изображено архитектурное сооружение. Оно помещено на фоне центрального городского парка. На оборотной стороне есть знак почтовой оплаты — литера В. То есть для отправки в любой регион отправителю не нужны будут дополнительные марки. Открытка продаётся по 50 руб. Общий тираж составил 1 000 экземпляров.

Фото: пресс-служба регионального управления Почты России в Пермском крае

Как рассказала директор управления почтовой связи по Пермскому краю Наталия Доронина, выпуск подобной продукции к памятным датам и знаковым событиям Прикамья уже стал доброй традицией.

«Такие художественные марки, конверты и открытки пользуются особым спросом: они служат украшением почтовых отправлений, становятся уникальным памятным документом в архивах получателей, рассказывают им об истории Прикамья и повышают туристическую привлекательность региона», — пояснила Наталия Доронина.

Кстати, к юбилею ротонды на Почте России сделали специальный штемпель. На его оттиске есть художественное изображение архитектурного сооружения и дата возведения. Купить тематические открытки и украсить отправления оттиском специального почтового штемпеля жители города могут в центральном отделении на ул. Ленина, 28, которое находится напротив Театра опера и балета им. П.И.Чайковского.

Ранее «Новый компаньон» уже писал об истории пермской ротонды. Это до сих пор действующее инженерное сооружение в стиле классицизма, воздвигнутое к приезду российского царя Александра I.

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