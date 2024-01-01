Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В октябре в Перми вновь будут говорить о семейных ценностях Идёт подготовка к финалу краевого конкурса «Дарования Прикамья» Поделиться Твитнуть

Конкурс "Дарования Прикамья"

Министерство культуры Пермского края

Одним из флагманских мероприятий Года семьи в Прикамье станет фестиваль импакт-кино «Лампа» (6 +), который пройдёт в Перми уже в 11-й раз. Об этом на заседании краевого правительства 24 сентября напомнила и.о. министра культуры Пермского края Вера Рябкова. В честь Года семьи традиционная структура фестиваля претерпела изменения: была добавлена конкурсная номинация «Мы — семья» (фильмы и видео, пропагандирующие внимание к подрастающему поколению, заботу о старших членах семьи, взаимопонимании между детьми и родителями и т.п.), а среди фестивальных событий предусмотрен большой блок для участия семей в мастер-классах и других образовательных и познавательных мероприятиях.

Фестиваль состоится 3 — 6 октября. Впервые в его практике 5 октября состоится выезд звёздных гостей «Лампы» в территории Пермского края — Краснокамск, Добрянку, Кунгур и Нытву.

Семейной аудитории адресуется концерт Пермского губернского духового оркестра с солисткой Мари Карне (0 +) в ДК им. Солдатова 5 октября. В программе — вокальные и танцевальные номера, лейтмотив концерта — почтение к старшим, почитание родителей, любовь и уважение в семье.

В тот же день во Дворце молодёжи пройдёт «Форум отцов», на который съедутся представители отцовских объединений из разных территорий Пермского края. В программе — работа консультаций по семейным вопросам, обмен отцовским опытом.

27 октября в Краевой музыкальной школе пройдёт финальное событие конкурса «Лучшая читающая семья Прикамья» (6 +), который Краевая детская библиотека им. Л. Кузьмина проводит уже более 20 лет. Семьи-книголюбы, выигравшие муниципальные конкурсы, поделятся опытом семейного чтения, исполнят стихи и песни собственного сочинения, сразятся в викторинах.

Ещё одним флагманом Года семьи является детский творческий конкурс-фестиваль «Дарования Прикамья». Его финал запланирован на декабрь, а заявки на участие принимаются до 18 октября. Номинации фестиваля: «Изобразительное искусство», «Прикладное искусство», «Танец народов, проживающих в Пермском крае», «Песня народов, проживающих в Пермском крае», «Мода Пермского края», «Театральное искусство», «Литературное произведение», «Мультипликация, кинематография» и «Фотоальбом о Пермском крае». К участию приглашаются дети и подростки от пяти до 17 лет.

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