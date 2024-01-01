С 2025 года пермяков обяжут маскировать кондиционеры на фасадах зданий Расходы жителей на одну скрывающую конструкцию превысят 5 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

На пленарке Пермской городской думы 24 сентября депутаты утвердили поправки в правила благоустройства, которые касаются наружных блоков кондиционеров на фасадах домов в границах центра Перми и территориях, которые выходят на улицы особого градостроительного значения и магистрали городского значения.

Согласно принятым изменениям, кондиционеры на главных и боковых фасадах объектов культурного наследия обяжут закрывать маскирующими ограждениями, окрашенными в соответствующий цвет части фасада здания. При этом на фасады со стороны дворов новые требования распространяться не будут.

С докладом по этому вопросу выступила заместитель мэра Ольга Андрианова. Чиновница пояснила, что речь идёт о скрывающей конструкции, которая будет выполнять декоративную функцию для сохранения облика фасадов здания.

Конструкцию планируют сделать в виде решётки, экрана или корзины, которая изготовлена из горизонтальных реек — не менее 3 см в ширину и не более 6 см в длину. Её цвет будет такой же, как и у фасада здания.

Поправки в Правила благоустройства начнут действовать 1 марта 2025 года.

После доклада Андриановой депутаты поинтересовались, оценивала ли администрация расходы горожан на маскирующие экраны, во сколько это всё обойдётся пермякам?

«Стоимость — от 5 тыс. руб. плюс монтаж в зависимости от сложности конструкции. Именно поэтому мы даём переходный период три года, чтобы население успело подготовиться», — сказала чиновница.

Как ранее писал «Новый компаньон», проект изменений в Правила благоустройства, согласно которым вводятся новые требования к размещению наружных блоков систем кондиционирования на фасадах исторических зданий, мэрия внесла в гордуму в начале сентября.

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