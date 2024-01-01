Алёна Бронникова Кондиционеры на фасадах исторических зданий в Перми обяжут маскировать Требования на дворовые фасады не распространяются Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Администрация Перми внесла в гордуму проект изменений в Правила благоустройства, согласно которым вводятся требования к размещению наружных блоков систем кондиционирования на фасадах исторических зданий. Соответствующий документ опубликован на сайте Пермской городской думы.

Согласно проекту решения, кондиционеры на главных и боковых фасадах объектов культурного наследия обяжут закрывать маскирующими ограждениями, окрашенными в соответствующий цвет части фасада здания. При этом на фасады со стороны дворов новые требования распространяться не будут.

В июле Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края обратилась в суд с несколькими заявлениями, в которых потребовала убрать кондиционеры с фасадов домов в центре Перми. Как утверждают чиновники, конструкции не соответствуют требованиям к содержанию зданий на территории достопримечательного места.

Один из исков был подан к предпринимательнице, занимающей помещения в здании по ул. Екатерининской, 96, напротив главного корпуса ПНИПУ. Кондиционеры на нём видны с линии исторической застройки. Само здание располагается в границах достопримечательного места «Комсомольский проспект».





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