Власти Перми хотят уменьшить срок отключения горячей воды в жилых домах Соответствующее письмо направлено в краевое правительство Поделиться Твитнуть

Мэрия Перми направила письмо в краевое правительство с предложением изменить сроки отключения горячей воды в жилых домах летом. Речь идёт о гидравлических испытаниях на сетях, которые проводились летом, в преддверии отопительного сезона. Как правило, горячую воду должны отключать на 14 дней, но зачастую этот срок не соблюдался, что вызывало напряжение в обществе и критику со стороны пермяков. В ходе пленарки Пермской городской думы вопрос о проблеме с отключением горячей воды поднял депутат Алексей Овчинников после доклада заместителя главы Перми Игоря Субботина о готовности города к отопительному сезону.

«Депутатский корпус столкнулся с массовым обращением граждан по поводу того, что сроки гидравлических испытаний растягиваются более чем на 14 дней. Соответственно, отсутствует горячее водоснабжения. В связи с этим вопрос: каким образом администрация видит выход из данной ситуации?» — поинтересовался депутат.

Игорь Субботин признал, что проблема действительно есть, и в этом году было значительно больше обращений как в администрацию города, так и в администрации районов.

«Администрация Перми направила письмо в правительство Пермского края о необходимости на уровне Российской Федерации возобновить эту норму об ограничении отключения горячего наслаждения, как раньше было предусмотрено. Надеюсь, что какой-то результат будет», — пояснил Субботин.

Напомним, ранее на пленарке гордумы 24 сентября чиновники мэрии отчитались о почти полной готовности муниципалитета к зиме.

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