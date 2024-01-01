Готовность Перми к отопительному сезону составляет 99,4% Больше всего проблемных домов оказалось у муниципальной управляющей компании Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках «Часа депутата» на пленарке Пермской городской думы заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин рассказал о том, как город подготовился к отопительному сезону. По словам чиновника, на 23 сентября готовность составляет 99,4%. При этом все объекты социальной сферы уже подключили к теплоснабжению.

В этом году тепло должны дать в 5953 жилых дома, 735 объектов соцназначения, 457 школ и детсадов, 217 больниц.

Субботин отметил, что 34 дома не предоставили в территориальные органы администрации Перми документы о проведении регламентных работ по подготовке и эксплуатации в осенне-зимний период.

Игорь Субботин пояснил, что львиная доля этих домов находится на содержании у печально известной муниципальной управляющей компании.

«Сейчас принимаются все меры, чтобы максимально завершить все работы и получить все документы. Ситуация находится на особом контроле», — рассказал чиновник.

В числе проблем, с которыми городские власти столкнулись при подготовке к зиме, Субботин назвал неисполнение отдельными УК обязательных требований по подготовке к отопительному периоду и непредоставление документации.

Кроме того, ещё одной проблемой стало возникновение и длительное устранение аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и внутридомовых инженерных системах домов. Это происходило во время гидравлических испытаний систем теплоснабжения и приводило к долгому отсутствию горячей воды в домах пермяков.

Напомним, постановление № 772 о старте отопительного сезона в краевом центре глава города Эдуард Соснин подписал 17 сентября. Согласно документу, с 18 числа к отоплению начали подключать социальные объекты — больницы, школы, детские садики. А с 23 сентября батареи начали нагреваться в жилых домах.

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