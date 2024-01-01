Инаугурация ректора Пермского политеха состоится 25 сентября Антон Петроченков принесёт присягу на Уставе университета Поделиться Твитнуть

Антон Петроченков

Пресс-служба ПНИПУ

В актовом зале Пермского политеха 25 сентября пройдёт торжественная церемония вступления в должность ректора ПНИПУ Антона Петроченкова. Начало в 15 час. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

На мероприятии Петроченков принесёт клятву, а также получит атрибуты руководства учебного заведения — ректорскую мантию и нагрудный знак.

Напомним, приказом министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова от 5 сентября 2024 года Антон Петроченков утверждён в должности ректора ПНИПУ на пять лет.

Ранее, с 26 апреля 2024 года, он исполнял обязанности ректора.

Антон Петроченков — ведущий специалист в области электротехники, доктор технических наук, доцент. В 1999 году с отличием окончил электротехнический факультет Пермского политеха. В 2003 году защитил кандидатскую, а в 2020-м — докторскую диссертацию. Лауреат премии Пермского края в области науки, награждён Благодарственным письмом председателя правительства Пермского края. С 2006 года возглавлял кафедру микропроцессорных средств автоматизации в ПНИПУ, а с 2022 года занимал пост проректора по образовательной деятельности.

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