Алёна Бронникова Памятник инопланетянину Алёше исчезал в аномальной зоне Прикамья на несколько дней Скульптуру возили на реставрацию Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Кишерть.ru" ВКонтакте

В Пермском крае пропал стоящий на въезде в с. Молёбка памятник инопланетянину Алёше. Информация об этом появилась на личной странице ВКонтакте пермского экскурсовода Ксении Батыровой.

После её публикации власти Кишертского муниципального округа поспешили сообщить, что скульптуру демонтировали временно, для реставрации.

«Спешим сообщить, что памятник находится на реставрации и уже в ближайшие дни вернется на своё место», — написали местные власти 23 сентября. А сегодня, 24 сентября, в комментариях под постом отчитались, что памятник вернули на место, и опубликовали фотографии обновлённой скульптуры.

Село Молёбка в Кишертском округе Пермского края стало набирать популярность с конца 1980-х годов, когда геолог Эмиль Бачурин обнаружил здесь аномальную зону. Очевидцы сообщали о появлении в этом районе НЛО, шаров и других аномалий. Сейчас Пермская аномальная зона вблизи Молёбки круглый год принимает туристов. На въезде в населённый пункт в 2011 году был установлен памятник инопланетянину Алёше.

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