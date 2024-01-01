Пермяки ради заграницы выплатили долги на миллиард рублей В праве выезда за пределы РФ сейчас ограничены более 280 тысяч жителей Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по сентябрь 2024 года жители Пермского края погасили долги на сумму примерно 1 млрд 220 млн руб., что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

Согласно данным, выполняют свои финансовые обязательства после введения ограничения на выезд за границу каждый 13-й неплательщик.

Например, в отделе судебных приставов по Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвенскому округам находилось шесть исполнительных дел по взысканию налоговых долгов с гражданина Азербайджана на общую сумму около 90 тыс. руб. Мужчину долгое время задолженность не беспокоила, и он не спешил её погашать. Тогда судебный пристав в качестве меры воздействия запретил ему покидать Россию. Необходимость вернуться на родину подтолкнула неплательщика к тому, чтобы полностью выполнить свои обязательства перед бюджетом.

В ведомстве добавили, что к началу сентября более 280 тыс. жителей Пермского края имели ограничения на выезд за границу из-за долгов по исполнительным производствам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.