В Прикамье увеличилось количество высокопроизводительных рабочих мест Это один из ключевых факторов повышения производительности труда Поделиться Твитнуть

За токарным станком Андрей Шишигин, токарь механического отделения РМЦ РПУ

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В Пермском крае по итогам 2023 года на каждую тысячу занятых приходилось 385 высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ). Это на 2,7% больше, чем было по итогам предыдущего года. При этом наибольшее количество ВПРМ было создано в обрабатывающих производствах. В общероссийском рейтинге Прикамье по числу ВПРМ занимает 15 место. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, к высокопроизводительным рабочим местам в нашей стране относят все занятые позиции в предприятиях (организациях), где среднемесячная зарплата сотрудников (для индивидуальных предпринимателей — средний доход) равна или превышает установленный показатель (пороговое значение).

Создание ВПРМ в экономике является одним из ключевых факторов повышения производительности труда и эффективности использования трудовых ресурсов в промышленности.

По данным РИА Новости, в России по итогам 2023 года на 1 тыс. работающих приходилось 328 высокопроизводительных мест. В 34 из 85 регионов этот показатель оказался выше среднего по стране. В 58 субъектах РФ наибольшее количество таких мест было создано в обрабатывающей промышленности.

Наивысшая доля высокопроизводительных рабочих мест наблюдается в северных регионах. Лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ, где на 1 тыс. работающих приходится 890 ВПРМ, а аутсайдерами стали республики Северного Кавказа.

Официальные данные показывают положительный тренд в создании высокопроизводительных рабочих мест в РФ: за последние пять лет их количество увеличилось на 16% и достигло 24,1 млн. За последний год прирост составил 6%. Наибольшее количество высокопроизводительных рабочих мест создано в обрабатывающей промышленности – 5,4 млн, или 22% от их общей численности по стране.

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