Вахтовика из Перми сняли с самолёта за нарушение общественного порядка Поделиться Твитнуть

фото пресс-службы управления на транспорте МВД России по УрФО

В аэропорту Сургута сотрудники транспортной полиции привлекли к административной ответственности 33-летнего пассажира, который нарушал общественный порядок во время посадки на рейс до Перми. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

Событие произошло в минувшие выходные. В Линейный пункт полиции в Сургуте поступил сигнал о необходимости вызвать полицию к самолёту, отправляющемуся в Пермь.

Мужчина, 1991 г.р., вёл себя агрессивно, позволял себе грубые ругательства, провоцировал конфликт, на замечания представителей авиакомпании не реагировал. В результате дебоширу было отказано в посадке.

С помощью сотрудников транспортной полиции ранее судимого за имущественное преступление вахтовика доставили в Линейный пункт полиции в аэропорту Сургута и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

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