Пермяк отсудил у судебных приставов миллион за их бездействие
Пермяк выиграл дело против службы судебных приставов, получив более миллиона рублей за их бездействие, сообщает краевой суд.
Согласно информации суда, иск к ФССП рассматривался в Индустриальном районном суде Перми. Истец отметил, что с 2015 года судебные приставы не выполняли свои обязанности, не устанавливали имущество и доходы должника, что мешало взыскателю получить причитающиеся средства. В результате спустя семь лет должник прошёл процедуру банкротства, и возможность взыскания была утрачена.
В ходе рассмотрения дела суд подтвердил, что судебные приставы не произвели необходимые действия, что нарушило права и законные интересы истца.
Исковые требования пермяка были признаны справедливыми. Суд постановил возместить жителю Перми убытки в размере 1,01 млн руб. из бюджета Российской Федерации, а также выплатить 20 тыс. руб. в качестве моральной компенсации.
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