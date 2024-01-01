Пермяк отсудил у судебных приставов миллион за их бездействие Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермяк выиграл дело против службы судебных приставов, получив более миллиона рублей за их бездействие, сообщает краевой суд.

Согласно информации суда, иск к ФССП рассматривался в Индустриальном районном суде Перми. Истец отметил, что с 2015 года судебные приставы не выполняли свои обязанности, не устанавливали имущество и доходы должника, что мешало взыскателю получить причитающиеся средства. В результате спустя семь лет должник прошёл процедуру банкротства, и возможность взыскания была утрачена.

В ходе рассмотрения дела суд подтвердил, что судебные приставы не произвели необходимые действия, что нарушило права и законные интересы истца.

Исковые требования пермяка были признаны справедливыми. Суд постановил возместить жителю Перми убытки в размере 1,01 млн руб. из бюджета Российской Федерации, а также выплатить 20 тыс. руб. в качестве моральной компенсации.

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