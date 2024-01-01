Автомобильная пробка на трассе Пермь-Екатеринбург к вечеру выросла до 30 км Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На федеральной трассе Р-242 Пермь - Екатеринбург к вечеру ухудшилась дорожная ситуация. Согласно информации сервиса «Яндекс Карты», автомобили стоят в дорожном заторе протяженностью около 30 км. Ранее, в первой половине дня, длина пробки оценивалась в 17 км.

Сложная дорожная ситуация складывается в основном на участках трассы в Свердловской области: с 274 по 288 км в строну Екатеринбурга и с 288 по 298 км в строну Перми. Скопление транспорта также наблюдается на развязке у Первомайского, а также на отвороте к городу Нижние Серги.

По данным ФКУ «Уралуправтодор», пробка связана с проведением дорожных работ и большим транспортным потоком. Как уточнили в пресс-службе краевого минтранса, на дороге установлен светофор, который работает с интервалом в 10 минут в направлении Перми и 30 минут в направлении Екатеринбурга. Объехать участок можно через Красноуфимск, Арти и Нижние Серги.





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