На трассе Пермь–Екатеринбург образовалась огромная пробка Дорожный затор растянулся на 17 километров Поделиться Твитнуть

Скришот Яндекс.Карты

На участке трассы Пермь–Екатеринбург возникла большая пробка рядом с селом Первомайское и пгт Дружинино. Яндекс.Карты показывает общую длину затора более 17 км. При этом движение затруднено как в сторону Перми, так и в сторону Екатеринбурга.

По данным ФКУ «Уралуправтодор», это связано с проведением дорожных работ и большим транспортным потоком.

Как уточнили в пресс-службе краевого минтранса, затруднено движение на участке трассы 276-289 км в направлении Екатеринбурга и 290-295 км в направлении Перми.

В ведомстве отметили, что светофор работает с интервалом в 10 минут в направлении Пермь и 30 минут в направлении Екатеринбурга. Объехать можно через Красноуфимск, Арти и Нижние Серги.





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