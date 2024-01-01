Житель Перми выиграл в лотерею 3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Житель Перми 22 сентября, заплатив за билет 30 руб., выиграл в лотерею «Столото» 3 млн руб. Об этом сообщается в официальной группе «Столото».

Пермяку удалось угадать пять чисел в первом поле лотерейного билета и одно во втором. Отмечается, что всего одного числа жителю краевого центра не хватило, чтобы стать обладателем суперприза в размере 76 млн руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что весной 2024 года сразу два жителя Прикамья выиграли в лотерею более чем по 9 млн руб. Выигрыш первого в государственной лотереи «Рапидо» 9 мая составил 9 млн 157 тыс. 455 руб. А выигрыш второго в лотерее «Рапидо Драйв» буд ещё больше — 9,7 млн руб. В компании тогда рассказали, что это четвёртый случай в истории лотереи, когда победитель становится миллионером благодаря билету, который был приобретён всего за 100 руб.





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