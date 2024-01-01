Житель Прикамья выиграл в лотерею более 9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Столото

В очередном тираже государственной лотереи «Рапидо» 9 мая был разыгран суперприз в размере 9 млн 157 тыс. 455 руб. Как сообщили в пресс-службе «Столото», победителем стал житель Пермского края.

Других сведений о нём пока нет, за выигрышем счастливчик ещё не обратился. Известно лишь, что он приобрёл билет за 300 руб. в мобильном приложении «Столото» и угадал все числа комбинации.

Не исключено, что миллионер из Прикамья все ещё не знает о своём везении. В пресс-службе «Столото», напомнили, что проверить результаты тиражей и узнать, где и как получить выигрыш, можно по телефону 8 900 555-00-55 или на на сайте stoloto.ru.

Ранее сообщалось, что ещё один житель Пермского края в апреля стал миллионером, выиграв 9,7 млн руб. в лотерее «Рапидо Драйв». В компании тогда рассказали, что это четвёртый случай в истории лотереи, когда победитель становится миллионером благодаря билету, который был приобретён всего за 100 руб.

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