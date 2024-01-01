В Пермском крае временно перекроют участок трассы М-7 «Волга» На автодороге будет организовано реверсивное движение Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

По сообщению пресс-службы минтранса Пермского края, с 23:00 26 сентября до 6:00 27 сентября на участке федеральной трассы М-7 «Волга» будет перекрыто движение. Это связано с ремонтом моста через Сырку.

В этом месте автодороги будет организовано реверсивное движение. Поток автомобилей в обе стороны будет регулировать светофор.

В ВФКУ Уралуправтодор «Прикамье» отметили, что ограничение вводится в связи с устройством временного объезда моста с участком дороги.

Всех водителей призывают быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

Как ранее писал «Новый компаньон», 23 сентября на трассе Пермь—Екатеринбург скопилась огромная пробка в 17 км из-за дорожных работ.

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