В мэрии Перми опровергли сообщения о забастовке охранников школы Утром центральный вход в учебное заведение оказался заперт Поделиться Твитнуть

фото: школа № 84 «Дуплекс»

В администрация Перми опровергли сообщения СМИ о забастовке охранников в школе № 84 «Дуплекс». Утром 23 сентября сотни учеников действительно не могли некоторое время попасть в образовательное учреждение, потому что центральный вход оказался заперт. Однако причина была не в акции протеста секьюрити, как поспешили сообщить некоторые издания, ссылаясь на слова очевидцев.

«По информации департамента образования, сотрудник охраны, который должен был заступить на смену утром 23 сентября, опоздал на работу по личным причинам, — пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе мэрии. — На смену он прибыл в 8:30, дети зашли в здание школы также в 8:30. На учебный процесс инцидент не повлиял, уроки проведены в штатном режиме».

В мэрии добавили, что администрация учебного заведения уже направила претензию в частное охранное предприятие для принятия мер в отношении недисциплинированного сотрудника.

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