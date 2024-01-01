Закончилось расселение трёх аварийных домов в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми завершилось расселение трёх аварийных домов в разных районах. Об этом сообщили в управлении жилищных отношений администрации города.

В частности, расселено аварийное многоквартирное здание по ул. Екатерининской, 62. В этом доме находилось 6 жилых помещений общей площадью 194,8 кв. м, в которых проживали 12 человек.

Помимо этого, завершено расселение аварийного строения по ул. 11-я Линия, 11. В данном доме располагалось 4 жилых помещения общей площадью 119,2 кв. м, там жили 6 человек.

Также расселён дом по ул. Адмирала Старикова, 27. В этом здании находились 18 жилых помещений общей площадью 734,1 кв. м, в которых проживали более 20 человек.

Ранее сообщалось, что после обследования дома по ул. Клары Цеткин ,13, где рухнула стена на первом этаже и в подвале, эксперты пришли к выводу, что «здание безопасно — здесь возможно дальнейшее проживание на прежних условиях». К понедельнику, 23 сентября, дом будет полностью подготовлен к отопительному сезону. Жители здания смогут вернуться в свои квартиры, кроме пяти помещений, которые находятся рядом с местом обрушения. Для них предоставлено жильё в манёвренном фонде города на время восстановительных работ.

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