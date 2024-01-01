В адресную инвестпрограмму Прикамья включены 14 новых объектов капстроя Среди них поликлиники, спортзалы, центр госуслуг Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Пермского края опубликовало проект Адресной инвестиционной программы на 2025-2030 годы, который включает 14 новых социально значимых объектов для капитального строительства.

Согласно плану, в Мотовилихинском и Кировском районах будут возведены новые поликлиники. В микрорайоне Вышка-2 на ул. Гашкова новая поликлиника будет рассчитана на 250 посещений в смену для взрослых и детей. В Кировском районе на ул. Светлогорской появится вторая поликлиника вместимостью 200 посещений, с женской консультацией.

В рамках программы предусмотрена значительная реконструкция здания краевого кожно-венерологического диспансера по ул. Комбайнеров, 28 в Перми, который будет принимать 140 пациентов и иметь дневной стационар на 15 коек.

Также в планах — новый корпус инфекционного отделения Кунгурской больницы на 30 мест, а также строительство четырёх спортзалов в техникумах Верещагинского, Октябрьского, Нытвенского и Кудымкарского округов и мастерских для переработки древесины для Кудымкарского лесотехнического техникума.

Кроме того, будет построено новое здание Единого центра государственных услуг на ул. Веденеева в Перми, где разместится ряд социально важных учреждений.

Напомним, Адресная инвестиционная программа — один из основных «строительных» документов региона. В нём определены приоритеты работы краевого минстроя на несколько лет. В частности, в программе прописано, какие социально значимые объекты планируется построить и в каких территориях, а также источники финансирования проектов.

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