После тяжёлого ранения скончался участник СВО из Пермского края Максима Калугина похоронят на малой родине в Карагае Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Карагайского округа

Как сообщает администрация Карагайского муниципального округа, после тяжёлого ранения, полученного в зоне СВО, скончался уроженец д. Ефремята (Карагайский округ) Максим Калугин.

По данным властей, военнослужащий умер 14 сентября. Как и где он получил ранение, не сообщается. Ему было 40 лет.

В администрации округа выразили соболезнования родным и близким Максима Анатольевича.

Церемония прощания пройдёт в понедельник, 23 сентября, возле Дома культуры в Карагае. После этого запланирован траурный митинг в 13:00.

Напомним, ранее «Новый компаньон» сообщал о гибели в зоне спецоперации жителя Бардымского муниципального округа Прикамья Альмира Шарипова. Мужчина погиб 10 сентября 2024 года. Ему было 29 лет. У него осталась дочь. Похоронили военнослужащего 22 сентября.









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