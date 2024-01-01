В Пермском крае похоронили погибшего на СВО Альмира Шарипова Поделиться Твитнуть

Альмир Шарипов

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В зоне специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Бардымского муниципального округа Прикамья Альмир Шарипов. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава округа Халиль Алапанов и выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Альмир Шарипов родился 5 мая 1995 года в селе Барда. Окончил Бардымскую среднюю школу №2, затем продолжил обучение в профессиональном училище.

Погиб мужчина 10 сентября 2024 года. Ему было 29 лет. У него осталась дочь. Похоронили военнослужащего 22 сентября.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в специальной военной операции погиб житель Березников рядовой Александр Карпенко. Где, когда и при каких обстоятельствах, чиновники не уточнили. Прощание с бойцом прошло 20 сентября.

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