В Пермском крае похоронят погибшего на СВО березниковца Александра Карпенко Поделиться Твитнуть

Александр Карпенко

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В зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР погиб житель Березников Пермского края рядовой Александр Карпенко. Об этом сообщили в городской администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Где, когда и при каких обстоятельствах погиб березниковец, чиновники не уточнили.

Прощание с бойцом начнётся в 11 часов 20 сентября в похоронном агентстве «Санта» (Березники, ул. Фрунзе, 16).

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ходе СВО погиб 20-летний уроженец Частинского округа Пермского края Данил Шелунцов. 30 января этого года он принял решение заключить контракт на прохождение военной службы в зоне СВО. О дате церемонии прощания и похорон мужчины власти пока не сообщили.

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