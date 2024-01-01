Зарина Ситдикова В зоне СВО погиб 20-летний боец из Пермского края Данил Шелунцов На специальную военную операцию он отправился в январе текущего года Поделиться Твитнуть

В ходе специальной военной операции погиб 20-летний уроженец Пермского края Данил Шелунцов. Об этом сообщается на странице Частинского округа ВКонтакте.

Как рассказали власти муниципального образования, Данил Шелунцов родился 25 сентября 2003 года в с. Змеевка. Окончил Мельничную основную общеобразовательную школу. В 2021 году прошёл срочную службу в российской армии, а после возвращения домой женился и создал семью.

По словам близких и знакомых Данила Шелунцова, он был смелым и ответственным человеком, в свободное время любил проводить время на природе, занимался рыбалкой и хорошо разбирался в технике. Молодой человек был верным другом и мужем.

30 января этого года он принял решение заключить контракт на прохождение военной службы в зоне СВО.

Администрация Частинского округа сообщит о дате церемонии прощания и похорон земляка дополнительно.

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