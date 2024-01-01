Алёна Бронникова На Подлесной в Перми сменили зонирование для строительства футбольного манежа Проект реализуется в рамках ГЧП Поделиться Твитнуть

Участок, на котором планируется возвести крытый манеж, на заднем плане справа / Фото: Александр Втюрин

Комиссия по ПЗЗ согласовала установление границы территориальной зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3 в отношении территории, включающей земельный участок по ул. Подлесной, 39а в Дзержинском районе Перми. Соответствующее заявление администрации города было рассмотрено на заседании 20 сентября.

«Общественные обсуждения состоялись, замечаний и предложений не поступало. Заявление обусловлено с целью реализации проекта государственно-частного партнёрства по созданию крытой футбольной площадки», — рассказала заместитель начальника отдела градостроительного развития минимущества Прикамья Виктория Бабушкина.

Объём инвестиций в реализацию данного проекта оценивается в 80 млн руб. Футбольное поле на территории крытого манежа планируется создать размером 40 на 20 м. В самом здании разместят также раздевалки, душевые и зону отдыха. Срок завершения работ — 2028 год, однако, по словам инвестора ООО «Инвест-Ф», строительство может быть закончено раньше.

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