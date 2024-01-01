Футбольный манеж на Подлесной в Перми станет частью спортивного кластера Стали известны подробности инвестпроекта за 80 млн рублей Поделиться Твитнуть

Участок, на котором планируется возвести крытый манеж, на заднем плане справа / Фото: Александр Втюрин

Директор ООО «Инвест-Ф» Александр Втюрин рассказал о том, как будет реализовываться инвестпроект по строительству крытого футбольного манежа по ул. Подлесной, 39а. В конце прошлой недели этот проект получил поддержку городских властей на заседании Совета по предпринимательству. Объём инвестиций на данный момент оценивается в 80 млн руб.

По словам Александра Втюрина, футбольное поле на территории крытого манежа планируется сделать размером 40 на 20 м. В самом здании будут раздевалки, душевые, зона отдыха и прочее.

«У нас будет там мини-спортивный кластер районного масштаба. Всё это в одной локации на улице Подлесной», — пояснил предприниматель «Новому компаньону».

По дорожной карте, реализация проекта запланирована на 2028 год, однако он может быть закончен значительно раньше, отметил Втюрин.

«Предстоят вынос вышки и объединение двух участков в один. Само строительство займёт не больше года, всё остальное - подготовительные работы с земельным участком», — пояснил директор компании «Инвест-Ф».

Как ранее писал «Новый компаньон», инвестор уже реализовал одну инициативу в рамках муниципально-частного партнёрства. В прошлом году на соседнем участке по ул. Подлесной, 41 был открыт спортивный теннисный комплекс «Теннис Парк». Сейчас в этом спорткомплексе занимаются любители и профессионалы, а на безвозмездной основе тренируются группы теннисистов начальной подготовки спортшколы «Олимпийские ракетки».

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