Алёна Бронникова Бывший застройщик ЖК «Арсенал» в Перми снизил уставный капитал в 40 тысяч раз Александр Репин снизил свою долю в ООО «СМУ №3 «Сатурн-Р» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское ООО «СМУ №3 «Сатурн-Р», возводившее ЖК «Арсенал», снизило уставный капитал в 40 тыс. раз. На соответствующие данные сервиса «СПАРК-Интерфакс», внесённые 18 сентября, обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно опубликованной информации, уставный капитал организации был снижен с 419,3 млн руб. до 10 тыс. руб. Кроме того, в ЕГРЮЛ от 18 сентября были внесены изменения в части снижения доли владения бизнесмена Александра Репина. Номинальная стоимость доли составила 0,2 руб., или 0,002%. Остальная часть принадлежит его структуре — ООО «Пермавтоучкомбинат».

ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» было зарегистрировано в 2005 году. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. С июля 2024 года компанию возглавил Андрей Пилипенко. По итогам 2023 года выручка составила 73,1 млн руб., прибыль — 191,1 млн руб.

Застройщик в 2018 году подписал трёхстороннее соглашение с пермскими властями, по которому принимал на себя обязательства построить, помимо ЖК, на территории микрорайона Красные Казармы в Перми и безвозмездно передать городу школу на 1225 мест и детсад. В результате разногласий с мэрией по поводу изменений параметров строительства четвёртой очереди ЖК «Арсенал» в 2020 году соглашение было расторгнуто. Объекты были переданы администрации через суд. Участок, где планировалось возвести четвёртую очередь, в 2021 году выкупила компания «Мегаполис».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.