Алёна Бронникова «Амкар Пермь» обыграл дома принципиального соперника По итогам 22 тура красно-чёрные набрали 47 очков Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Футбольный клуб «Амкар Пермь» по итогам 22-го тура обыграл на домашнем поле принципиального соперника ФК «Урал-2» из Екатеринбурга. Встреча состоялась 21 сентября.

В течение игры пермяки несколько раз создавали опасные моменты. Единственный гол в этом матче забил Илья Юрченко на 27 минуте. Джамал Дибиргаджиев во время борьбы направил в ворота соперника мяч, голкиперу удалось его отбить, но прямо на ногу подоспевшему к этому моменту Юрченко. Мяч был забит прямо в освободившиеся ворота.

Второй тайм начался с небольшой потасовки у ворот пермяков, жёлтые карточки получили сразу три игрока, у «Амкара» — Александр Степанов и Алексей Доля. Ещё два «горчичника» пермяки получили на 61 и 62 минутах. В добавленное время Артём Исмагилов дважды спас ворота красно-чёрных. Матч закончился счётом 1:0

В послематчевом интервью главный тренер ФК «Амкар Пермь» Андрей Блажко поздравил команду и болельщиков с победой и поблагодарил подопечных за игру. Оценивая действия команды в целом в течение сезона, он обратил внимание, что игроки создают достаточно голевых моментов, и где-то не хватает мастерства или хладнокровия, но «ребята стараются».

«Немножко два разных тайма. В первом — контролировали, моменты и подходы были. Неплохо продвигали мяч, неплохо вскрывали оборону, считаю, забили хороший гол, вратарь у них выручил в одном эпизоде. Наверное, во втором тайме, как я уже говорил, сыграла психология и судейство. Спасибо ребятам за сегодняшнюю победу. Вопреки всем и всему взяли три очка», — отметил Блажко.

В турнирной таблице «Амкар» набрал 47 очков, сравнявшись по итогам тура с кировским «Динамо». Впереди у клуба ещё четыре матча до конца турнира. Следующая игра пройдёт на выезде с ФК «Акрон-2» (Тольятти) 28 сентября.

Ранее сообщалось, что 23 и 24 сентября, в Перми пройдёт трофи-тур главного футбольного трофея страны — Fonbet Кубка России. Трофей будут сопровождать амбассадоры Российского футбольного союза футболисты Евгений Алдонин, Александр Рязанцев и Алексей Гасилин.

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