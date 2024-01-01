Экс-депутата парламента Прикамья оштрафовали на 50 тысяч рублей
Суд решил, что Константин Окунев распространял в соцсетях неуважение к обществу и государству
По решению Свердловского районного суд Перми бывшего депутата Заксобрания Пермского края Константина Окунева признали виновным в неуважении к обществу и государству (ч.3 ст.20.1 КоАП РФ) и назначили штраф в 50 тыс. руб.
Причиной административного наказания стал пост в телеграм-канале политика, в котором правоохранители усмотрели оскорбления российских властей.
Всего с начала СВО в отношении Константина Окунева было составлено девять административных протоколов: три за критику президента, два — по статье о дискредитации российской армии, а другие за унижение чести и достоинства полицейских и демонстрацию нацистской символики. Последний штраф оказался десятым по счёту.
В соцсетях политик пояснил, что он живет в России с семьёй и никуда не уезжал, а все штрафы своевременно оплачены — это более 750 тыс. руб. Причём последний штраф в 250 тыс. руб. был собран неравнодушными пермяками и жителями других городов менее чем за неделю.
Решение Свердловского района Перми Окунев назвал «вопиюще неправовым» и «идущим вразрез с определениями Верховного суда, законов страны».
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