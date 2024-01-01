Экс-депутата парламента Прикамья оштрафовали на 50 тысяч рублей Суд решил, что Константин Окунев распространял в соцсетях неуважение к обществу и государству Поделиться Твитнуть

Константин Окунев

Константин Долгановский

По решению Свердловского районного суд Перми бывшего депутата Заксобрания Пермского края Константина Окунева признали виновным в неуважении к обществу и государству (ч.3 ст.20.1 КоАП РФ) и назначили штраф в 50 тыс. руб.

Причиной административного наказания стал пост в телеграм-канале политика, в котором правоохранители усмотрели оскорбления российских властей.

Всего с начала СВО в отношении Константина Окунева было составлено девять административных протоколов: три за критику президента, два — по статье о дискредитации российской армии, а другие за унижение чести и достоинства полицейских и демонстрацию нацистской символики. Последний штраф оказался десятым по счёту.

В соцсетях политик пояснил, что он живет в России с семьёй и никуда не уезжал, а все штрафы своевременно оплачены — это более 750 тыс. руб. Причём последний штраф в 250 тыс. руб. был собран неравнодушными пермяками и жителями других городов менее чем за неделю.

Решение Свердловского района Перми Окунев назвал «вопиюще неправовым» и «идущим вразрез с определениями Верховного суда, законов страны».

Напомним, в начале апреля Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу Окунева, который оспаривал в российских судах привлечение к административной ответственности за организацию незаконных шествий в феврале 2021 года. Ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на пять суток, хотя он не имел отношения к организации публичного мероприятия. В конце марта ЕСПЧ удовлетворил жалобу экс-депутата: Константину Окуневу была назначена компенсация в размере 5 тыс. евро.

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