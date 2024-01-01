Экс-депутат парламента Пермского края смог оспорить решение российских судов в ЕСПЧ Константину Окуневу назначили компенсацию в 5 тысяч евро Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу политика, экс-депутата Законодательного собрания Пермского края Константина Окунева. Об этом сообщает telegram-канал адвокатского бюро «Ахметов и Хозяйкин».

Окунев оспаривал в российских суда привлечение к административной ответственности за организацию незаконных шествий в феврале 2021 года. Ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток, хотя он не имел отношения к организации публичного мероприятия. Интересы Константина Окунева в судах представлял старший партнёр бюро Иван Хозяйкин.

Он рассказал, что «по делу были пройдены все судебные инстанции, включая Верховный Суд РФ, и только Европейский суд по правам человека разобрался в ситуации», и 21 марта этого года ЕСПЧ удовлетворил жалобу. Константину Окуневу была назначена компенсация в размере 5 тыс. евро.

«Это был долгий путь, длинной в три года/ Описать его можно формулировкой из решения ЕСПЧ: изучив все представленные материалы, Европейский Суд не нашел ни одного факта или аргумента, способных убедить его прийти к иному выводу относительно приемлемости и существа этой жалобы», — пояснил Иван Хозяйкин.

Напомним, с начала российской спецоперации на Украине на Окунева было составлено девять протоколов за посты в социальных сетях. Три из них — за оскорбление Путина, два — за дискредитацию армии, остальные за «унижение чести и достоинства» полицейских и демонстрацию нацистской символики. Из всех дел в 2022 году было рассмотрено пять. Кроме того, у него несколько раз блокировали страницу в соцсетях.

Общая сумма штрафов по административным делам в отношении политика составила более 600 тыс. руб. Все штрафы он оплатил.

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